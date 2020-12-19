نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة أنباء تفيد بدخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي المقبل.

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات الأبيض مع رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر.

ونفى المصدر ما تردد بشأن دخول مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات لضم صبحي مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الفريق السماوي بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن علاقة الزمالك التفاوضية برمضان صبحي انتهت منذ أن كان لاعبا في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث فضل الاعب العرض المقدم له من فريق بيراميدز.

وفي سياق آخر، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز والتي أقيمت الخميس الماضي على ملعب الدفاع الجوي، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.