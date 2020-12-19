الرياضة

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى مسئولو نادي الزمالك تعديلات على موعد ومكان مباراة جازيلي التشادي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

وجاء القرار بسبب ارتباط استاد بتروسبورت بمباراة الأهلي الليبي والترجي التونسي يومها في السادسة مساءً.

  

وتقام المباراة يوم 23 من الشهر الجاري على أن يخوض الفريقان لقاء الإياب يوم 5 من الشهر المقبل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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