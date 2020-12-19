نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعدة عودة نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، أنه من المرجح تعافي لاعبه نيمار في يناير بعدما تعرض لإصابة في الكاحل الأسبوع الماضي.

وأصيب صانع اللعب البرازيلي في مباراة قمة لسان جيرمان أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

وسبق لنيمار التعرض لإصابتين خطيرتين في القدم في 2018 و2019 وخرج من الملعب، وهو يبكي، محمولا على محفة بعد خطأ عنيف من تياغو منديز الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وقال سان جيرمان في بيان: بعد التعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، هناك كدمة في العظام وسيواصل مرحلة التعافي في مقر مران الفريق. من المتوقع أن يعود في يناير.

وبذلك يكون من المنتظر أن يتعافى نيمار من الإصابة قبل خوض ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام ناديه السابق برشلونة في فبراير.

وتضم قائمة المصابين في سان جيرمان بابلو سارابيا وماورو إيكاردي وعبدو ديالي وخوان برنات ودانيلو بيريرا، وسيغيب هؤلاء عن مواجهة ليل يوم الأحد.