نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن قائمة الفريق المستدعاة، لمواجهة إيبار غداً الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الليجا، على ارضية ملعب " البلدي إبوروا ".

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا، ناتشو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، فالفيردي.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، ماريانو، يوفيتش، رودريجو.