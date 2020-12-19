الرياضة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن قائمة الفريق المستدعاة، لمواجهة إيبار غداً الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الليجا، على ارضية ملعب " البلدي إبوروا ".

 

وجاءت القائمة كالأتي:

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

 

 

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا، ناتشو.

 

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، فالفيردي.

 

 

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، ماريانو، يوفيتش، رودريجو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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