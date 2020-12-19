نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من جانب أحد الأندية التونسية للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن الإدارة الحمراء تلقت اتصالات من جانب نادي الصفاقسي التونسي، للاستفسار عن وضعية الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وإمكانية التوقيع معه بالميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "الصفاقسي أحد العروض الجديدة للتعاقد مع جيرالدو، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال فاكس رسمي".

وتابع: "المفاوضات جرت خلال الساعات الماضية عن طريق الاتصالات الهاتفية والمخطابات الودية بين الطرفين، وطالبنا بالحصول على عرض رسمي من أجل مناقشته".

واختتم: "أبدينا موافقة مبدئية من أجل خروج جيرالدو للصفاقسي، ولكننا ننتظر مناقشة العرض بالشكل الرسمي والوصول لاتفاق من أجل إتمام الصفقة".

وكان اللاعب الأنجولي، وضع شرط الحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.