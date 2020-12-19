تعاقد فريق النصر مع ميسي الآسيوي أخر أخبار نادي النصر

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عمر شويل - جدة يقترب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة “صفوان السويكت” من إتمام صفقة كبيرة جدا خلال الموسم الشتوي القادم يناير ٢٠٢١، ومن الجدير بالذكر أن فريق النصر قد بدء الموسم الرياضي الحالي ب١٢ صفقة جديدة، وبالرغم من هذا فإن أداء الفريق في الفترة الأخيرة كان متدني للغاية، ونتائج الفريق شهدت انتكاسة خطيرة، فقد خسر الفريق بطولة تلو بطولة، وتأخر ترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النتائج الأخيرة لمباريات فريق النصر كانت مؤسفة للغاية مما دفع مجلس إدارة النادي البحث عن أي حل أو إضافة للفريق تعمل على التحسين من حال الفريق.

تعاقد النصر مع ميسي الآسيوي

كثفت إدارة فريق النصر جهودها في الساعات القلية السابقة محاولة للتفاوض مع النجم الأوزباكستاني جلال الدين ماشاريبوف، والذي يلعب جناح نادي باختاكور طشقند، من أجل ضمه إلي صفوف فريقهم الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

وقابل ماشاريبوف هذا العرض بالترحيب الكبير، والموافقة على طلب الانضمام إلي نادي النصر، وهذا في الموسم الشتوي القادم، وهذا على أساس إنه من المتوقع عدم رفض الفريق الأوزباكي الاستغناء عن اللاعب في حالة تلقيه عرضا ماليا جيدا، وحيث أنه متبقي له عام واحد فقط على نهاية عقده مع فريقه الحالي.

من هو جلال الدين ماشاريبوف

ماشاريبوف هو لاعب أوزباكي من مواليد الأول من سبتمبر عام ١٩٩٣، وبدأ ماشاريبوف مسيرته الكروية في نادي باختاكور، وظل به متدرجا به في مختلف فئاته السينية، حتي صعد في النهاية إلى الفريق الأول في عام ٢٠١٣.

لعب اللاعب مع باختاكور مباريات عديدة وحقق بطولات وأهداف كثيرة، ولذا يشبه الكثير بالأسطورة “ليونيل ميسي”، هذا بسبب مهارته الكبيرة على المراوغة وصناعة الفرص،وقدرته على الارتقاء بفريقه، والمهارات الفنية الباهرة في الملعب، فقد لعب مع الفريق ١٤٣ مباراة أحرز بهما ٢٨ هدفا، وصنع ٥٠ هدفا أخرين.

تاريخ اللاعب مع الفرق الأخري

وفي يناير ٢٠١٧ أيضا أعار فريق باختاكور ماشاريبوف إلي فريق لوكموتيف طشقند،وكان هذا لمدة عام واحد فقط، قام بها اللاعب بلعب ٣٣ مباراة، قام بتسجيل بهما ٧ أهداف، وقام بصناعة ٢ أسيست، قبل أن يقوم بالعودة إلى فريقه الأصلي مرة أخري.