رغم الخسارة من الزمالك.. سلة الأهلي رجال يتأهل لـ نصف نهائي دوري المرتبط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي بعد إقصائه نادي الزمالك من دور الـ8 للمسابقة.

وخسر الأهلي من الزمالك مساء اليوم السبت بنتيجة 62-59 في إياب دور الـ8 بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 91-68.

وكان فريق الشباب 16 عاما بالأهلي تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بنيتجة 67-55 ليتأهل الأهلي للدور نصف النهائي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي.