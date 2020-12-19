كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

تحدث الألماني يورجن كلوب في تصريحات عقب مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حول إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .

وقال يورجن كلوب عن ذلك الأمر : " ليس لدي ما أقوله في هذا الأمر ، من جانبي لا أريد رحيله ".

وكان محمد صلاح علق على ذلك الأمر في تصريحات لصحيفة أس الأسبانية بأنه ملك لنادي ليفربول وهم من يقررون رحيله أو لا .

وكان صلاح أحبط من كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة لفريق الريدز في مباراة ميتلاند في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا ما أثار ازمة بين الثنائي.

وتصدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الانجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الانجليزي "البريميرليج".

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد صلاح : 13 هدفا