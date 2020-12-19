منافس الأهلي المحتمل.. حصد لقب بطل آسيا وتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في أولى مبارياته بكأس العالم للاندية المقبل في قطر، واحدًا من ثلاث فرق هى الدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزلاندي وأولسان هيونداى الكورى الجنوبي بطل آسيا. وحجز فريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبي مقعده في نهائيات كأس العالم للأندية 2020 والمقرر إقامتها في قطر خلال شهر فبراير من العام المقبل للمرة الثانية في تاريخه بعد المشاركة في نسخة 2012 لتستمر السيطرة الكورية على اللقب الآسيوي بحجز اللقب الـ 12 في التاريخ بفارق 5 ألقاب عن الأندية اليابانية و7 عن السعودية.

وتعرض كيم دو هون المدير الفني لفريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبي لخسارة للقب الآسيوي نسخة 2004 كلاعب مع نادي سيونجنام تشونما في عام 2004 عندما أهدر النادي الكوري فوزه 3-1 خارج أرضه على فريق الاتحاد السعودي وتلقى خسارة بنتيجة 5-0 على أرضه بعد أسبوع واحد.

كما تعرض فريق اولسان الكورى الجنوبي إلى الخسارة في الدوحة بنهائي كأس الكؤوس الآسيوية 2001-2002 وخسر المدير الفنى الحالي إبان توليه تدريب أولسان هيواندي نهائي كأس الاتحاد الكوري الجنوبي مرتين وفاز مرة واحدة باللقب عام 2017 وهو اللقب الوحيد في مسيرته التدريبية.

ونجح البرازيلى جونيور نيجراو فى وضع فريق اولسان هيونداي الكورى الجنوبي على منصة التتويج باللقب الآسيوي والتاهل إلى نهائيات مونديال الأندية فى قطر بعدما سجل ثنائية قادت الفريق لحصد اللقب القاري وقادت تلك الثنائية اللاعب البرازيلي إلى التساوي برصيد 7 أهداف مع المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر السعودي في صدارة هدافي النسخة الحالية.