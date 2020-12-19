بقيادة النني .. آرسنال يتأخر 1-2 في الشوط الأول أمام إيفرتون

انتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون وأرسنال بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التى تقام على ملعب جوديسون بارك ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق كلويفرت لوين مهاجم إيفرتون بعدما سدد الكرة بالرأس لتصطدم بهولدينج مدافع أرسنال وتسكن الشباك محرزأ الهدف الأول .

وتعادل بيبي لنادي أرسنال في الدقيقة 32 من ضربة جزاء ، ثم جاء هدف التقدم عن طريق ياري مينا مدافع إيفرتون في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ضربة رأس قوية تسكن الشباك .

وشهد تشكيل فريق أرسنال تواجد المصري محمد النني على رأس قيادة الفريق بينما غاب النجم الجابوني أوباميانج بسبب الإصابة .

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتدلاند-نيلز - هولدينج - لويز - تيرني

خط الوسط: النني - سبيايوس - ساكا

خط الهجوم: ويليان - نكيتياه - بيبي

ويحتل إيفرتون المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.