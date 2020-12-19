فرج عامر ينتقد الحكم والـ VAR في مباراة سموحة والمحلة بالدوري

ونشر المهندس محمد فرج عامر صورة من لقاء سموحة أمام غزل المحلة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1" قائلاً: "لقطة من مباراة سموحة وغزل المحلة بالشوط الثاني.. ملحوظة سموحة باللون الازرق واللقطة داخل منطقة جزاء المحلة لم يراها الحكم ولا الڤار".

واستهل سموحة مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري.