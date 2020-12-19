محمد فضل الله: منتخب الشباب لن يواجه أي عقوبات بعد العودة من تونس

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي عن عقوبة انسحاب منتخب مصر للشباب من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا فى موريتانيا مطلع العام المقبل.

كانت اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إعتبرت منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين منسحبا من مباراة تونس بداعى عدم إكتمال العدد القانوني لخوض اللقاء بعد إصابة عدد كبير من لاعبى منتخب شباب الفراعنة بفيروس كورونا.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": لا توجد أية عقوبات على منتخب الشباب بعد العودة من تونس إلى القاهرة من جانب مسئولى الكاف وسوف يتم فقط إعتباره خاسرا وخرج من الدور الأول لدورة شمال إفريقيا.

تابع : فى الأصل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" إعتبر منتخب مصر منسحبا فى المباراة الأولى أمام ليبيا واعتبره مهزوما وتكرر الأمر نفسه أمام تونس استنادا الى عدم اكتمال العدد القانوني نظرا لوجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه.