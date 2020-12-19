الشوط الأول .. ليفاندوفسكي يخطف التعادل لـ بايرن ميونخ أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بالتعادل الإيجابي 1-1 ، في المباراة التى تقام الآن على ملعب "باي آرينا"، فى قمة مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الألماني.
وجاء هدفي الشوط الأول، عن طريق، باتريك، لاعب باير ليفركوزن، في الدقيقة 14، ثم جاء هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفيسكي في الدقيقة 43 .
وأعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باير ليفركوزنوالذي جاء كالتالي :.
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بواتينج - زولي - ألابا - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: لوكاس هيرنانديز - توليسو - كومان
خط الهجوم: مولر - جنابري - ليفاندوفسكي
ويحتل باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ الوصافة برصيد 27 نقطة.
ويدخل ليفاندوفسكي اللقاء بمعنويات كبيرة بعد فوزه بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 وسط منافسة شرسة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
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