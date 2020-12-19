هنَّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف رمضان درويش وحاتم عبد الاخر لاعبي المنتخب المصري للجودو بتحقيق ذهبية منافسات وزن 100 كجم و90 كجم علي الترتيب في بطولة أفريقيا للجودو، والتي تستضيفها مدغشقر في الفترة بين 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري .
وقال وزير الرياضة: "رفعت مصر رصيدها من الذهب إلى خمس ميداليات جاءت عن طريق كل من محمد محيى، محمد عبد الموجود، عبد الرحمن محمد ، حاتم عبد الآخر، بالإضافة إلى رمضان درويش وميداليتين فضيتين عن طريق أحمد علي ومحمد علي " .
وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 9 لاعبين وهم: محمد عبد الموجود، وأحمد علي عبد الرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محيي الدين وزن 73 كجم، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، وحاتم عبد الآخر، وعلي حازم وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كجم ، بالإضافة إلى فوزى الهلباوي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس البعثة ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يهنئ درويش وعبدالآخر بتحقيق ذهبيتئ 100 و90 كجم في بطولة أفريقيا للجودو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.