موراتا ورونالدو يقودان الهجوم.. تشكيل يوفينتوس أمام بارما فى الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني لفريق يوفينتوس ، تشكيل فريقه أمام بارما ، في إطار الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز . وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي :. حراسة المرمى : بوفون خط الدفاع : دي ليخت - بونوتشي - دانيلو - اليكس ساندرو خط الوسط : ماكييني - رامسي - بينتانكور - كولوسفيسكي خط الهجوم : رونالدو - موراتا ويحتل فريق يوفينتوس المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق بارما المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .

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