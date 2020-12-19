إيراني وثنائي أمريكي ينافسون بيج رامي فى مستر أوليمبيا 2020 .. صور

ينافس لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامى" ثنائى أمريكي وثالث إيراني ضمن منافسات بطولة مستر اوليمبيا 2020.

جاءت قائمة الثلاثى المنافس للاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير بـ بيج رامي كل من: الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان والأمريكي براندن كورى.

وشارك لاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من العرض الأول المبدئى فى مشاركته ببطولة مستر أوليمبيا 2020 التى تقام حاليا فى نيويورك.

ويستعد "بيج رامى" لخوض المنافسة المقرر لها اليوم وغدًا، في كامل فورمته التي حرص طوال العام الماضى، على اكتمالها بشكل كبير، ليعزز فرص فوزه في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة، وكان قد نشر منذ ساعات قليلة، صورة جديدة له تظهر المستوي العالى الذى وصل اليه قبل المنافسة لاقتناص اللقب من البطل الأمريكي فيل هيث الذى حصل على لقب مستر أولمبيا لسبع سنوات متتالية.

يذكر أن بطل كمال الأجسام رامى السبيعى بيج رامى أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، ونشر بيج رامى صوره خلال أخذ مسحة كورونا وعلق قائلا، "أود أن أعلن رسميًا بأن نتيجة مسحة فيروس كورونا التى أجريتها جاءت إيجابية، ولذلك لن أتمكن من المشاركة فى البطولات خلال الوقت الحالى، أتمنى حظًا سعيدًا للمتسابقين الذين سيبدأون المنافسات الأحد المقبل.

وقال :"الأمر خارج عن إرادتى تمامًا، بقيت 5 أشهر عالقًا فى دبى بعد إلغاء أرنولد أستراليا والآن ضاعت فرصة كبيرة أخرى للتأهل للأولمبياد، لكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض إذا كان الأمر يتعلق بى فقط سأذهب وأتنافس !!

أضاف : أعانى من القليل من السعال وليست لدى أعراض أقوى ولكن سيكون من غير المسؤول بالنسبة لى المخاطرة بحياة كبار السن لذلك سأحارب هذا الفيروس الصغير وأعود إلى فعل أكثر ما أحبه "كمال الأجسام"، أريد أن أشكر الجميع فى جميع أنحاء العالم لدعمهم لى دائمًا، فأنتم أكثر من معجبين أنتم عائلة، وتأكدوا أننى سأتخذ جميع الاحتياطات لعدم نقل هذا الفيروس إلى أى شخص".