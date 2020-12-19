قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير بشأن مواجهة بطل النيجر

زفت قناة النادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير الشياطين الحمر بشأن مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت قناة النادي الأهلي بأنه سيتم بث مباراة الذهاب التي ستجمع بين الفريق الأحمر مع بطل النيجر في دوري ابطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يحلّ ضيفًا على فريق سونيديب بملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك في إطار الدور الثاني.

وخاض النادي الأهلي حتى الآن مباراتين هذا الموسم على صعيد الدوري المصري حيث تمكن من الفوز فيهما وكانت الأولى على مصر للمقاصة والثانية والأخيرة أمام غزل المحلة.

ويسعى المارد الأحمر لاستمرار هيمنته على القارة السمراء بعد أن حقق لقب النسخة الماضية منذ أسابيع قليلة بالفوز على الزمالك في النهائي.