سلة الاتحاد السكندري يكتسح الجزيرة ويتأهل الى المربع الذهبي في دوري المرتبط

استطاع الفريق الاول للاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نادي الجزيرة في لقاء العودة من دور الــ ٨ لدوري المرتبط بنتيجة 63 - 42 رغم الخسارة في مباراة الذهاب ولكن استطاع رجال الاتحاد الثأر من الهزيمة والصعود للمربع الذهبي لمواجهة سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالآتي:-

تقدم الجزيرة في الفترة الاولي بنتيجة ٨/١٧، ثم استطاع الاتحاد العودة للمباراة في الفترة الثانية والتقدم ٢٤/٣١، وواصل التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٣٦/٤٥، ونهاية القاء بصعود زعيم الثغر للمربع الذهبي بنتيجة 63 - 42 .

يذكر ان فريق المرتبط خسر من مرتبط الجزيرة بنتيجة 55-57

وخسر الاتحاد في لقاء الذهاب بنتيجة 59- 69 وفاز فريق المرتبط في لقاء الذهاب ٤٩/٦٩ وخسر المرتبط في لقاء العودة بنتيجة 55-57.

ويواجه نادي الاتحاد نادي سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط يوم الاربعاء ٢٣ ديسمبر لقاء الذهاب ديسمبر لقاء العودة وتحدد الملاعب فيما بعد.