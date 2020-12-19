سلة الاتحاد السكندري يكتسح الجزيرة ويتأهل الى المربع الذهبي في دوري المرتبط

استطاع الفريق الاول للاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نادي الجزيرة في لقاء العودة من دور الــ ٨ لدوري المرتبط بنتيجة 63 - 42 رغم الخسارة في مباراة الذهاب ولكن استطاع رجال الاتحاد الثأر من الهزيمة والصعود للمربع الذهبي لمواجهة سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط.
وجاءت نتيجة الفترات كالآتي:-
تقدم الجزيرة في الفترة الاولي بنتيجة ٨/١٧، ثم استطاع الاتحاد العودة للمباراة في الفترة الثانية والتقدم ٢٤/٣١، وواصل التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٣٦/٤٥، ونهاية القاء بصعود زعيم الثغر للمربع الذهبي بنتيجة 63 - 42 .
يذكر ان فريق المرتبط خسر من مرتبط الجزيرة بنتيجة 55-57
وخسر الاتحاد في لقاء الذهاب بنتيجة 59- 69 وفاز فريق المرتبط في لقاء الذهاب ٤٩/٦٩ وخسر المرتبط في لقاء العودة بنتيجة 55-57.
ويواجه نادي الاتحاد نادي سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط يوم الاربعاء ٢٣ ديسمبر لقاء الذهاب ديسمبر لقاء العودة وتحدد الملاعب فيما بعد.
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