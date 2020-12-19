الرياضة

مدافع برشلونة: سعيد بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد قلب دفاع برشلونة الإسباني، الأوروغوائي أراوخو، أن طعم تعادل فريقه اليوم السبت مع فالنسيا 2-2، في الدوري "مر".قال أراوخو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ارتكبنا أخطاء غير مقبولة في الدفاع، علينا العمل لتصحيح الأمر".

وأضاف: "الأمر مؤسف، لأننا حظينا بفرص تهديفية كثيرة لم تدخل، لكن أعتقد أن الفريق في حالة جيدة ويسير على الطريق الصحيح".

وبخصوص الهدف الذي سجله أوضح: "أنا سعيد بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة، تسجيل الهدف الأول لي مع هذا النادي أمر جميل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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