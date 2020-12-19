نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع برشلونة: سعيد بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قلب دفاع برشلونة الإسباني، الأوروغوائي أراوخو، أن طعم تعادل فريقه اليوم السبت مع فالنسيا 2-2، في الدوري "مر".

قال أراوخو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ارتكبنا أخطاء غير مقبولة في الدفاع، علينا العمل لتصحيح الأمر".

وأضاف: "الأمر مؤسف، لأننا حظينا بفرص تهديفية كثيرة لم تدخل، لكن أعتقد أن الفريق في حالة جيدة ويسير على الطريق الصحيح".

وبخصوص الهدف الذي سجله أوضح: "أنا سعيد بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة، تسجيل الهدف الأول لي مع هذا النادي أمر جميل".