الرياضة

إستقالة محمد عبد السميع من تدريب الرجاء المطروحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقالة محمد عبد السميع من تدريب الرجاء المطروحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد عبد السميع المدير الفني للرجاء المطروحي بإستقالتة لمجلس إدارة النادي المطروحي عقب الخسارة من الأوليمبي في مطروح في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.


وتأتي الإستقالة بعد حصول الرجاء علي نقطتين فقط منو4 مباريات بعد التعادل مع فاركو ، والمنصورة، والخسارة من بلدية المحلة، والأوليمبي.


وسيبحث مجلس الإدارة عن مدير فني خلال المرحلة المقبلة، قبل مباراة كفر الشيخ الخميس القادم بكفر الشيخ.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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