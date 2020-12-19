نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت السبت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت تغييرات في بعض المراكز بجدول ترتيب المجموعة .

- فاز فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره غزل السويس برباعية مقابل هدف ، ليعتلي الكهرباء القمة برصيد 9 نقاط ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .

- فاز فريق النوبة على نظيره رأس البر برباعية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيد الفريق السويسي للنقطة 3 فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 3 .

- فاز فريق المطرية بثنائية مقابل لا شيء ، على نظيره فريق القنطرة غرب ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، بينما تجمد رصيد 6 نقاط .

- تعادل فريق بورفؤاد مع فريق الرباط و الأنوار سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 بالمركز الرابع ، فيما وصل فريق رصيد الرباط للنقطة 5 بالمركز السادس .

- فاز فريق أبو شحاتة من نظيره أبو صوير بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد الأخير بلا نقاط .

- فاز فريق دمياط على نظيره غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 7 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .

- تعادل فريق الشهداء مع ميت الخولي سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 ، فيما وصل رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 2 .

ايمان قام بالإرسال اليوم، الساعة 7:47 م

ترتيب

كهرباء الإسماعيلية 9

دمياط 7

القنطرة 6

أبو شحاتة 6

بورفؤاد 5

الشهداء 5

الرباط و الأنوار 5

المطرية 4

النوبة 3

غزل دمياط 3

رأس البر 3

ميت الخولي 2

سماد السويس 0

أبو صوير 0

غزل السويس 0