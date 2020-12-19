نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت السبت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت تغييرات في بعض المراكز بجدول ترتيب المجموعة .
- فاز فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره غزل السويس برباعية مقابل هدف ، ليعتلي الكهرباء القمة برصيد 9 نقاط ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .
- فاز فريق النوبة على نظيره رأس البر برباعية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيد الفريق السويسي للنقطة 3 فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 3 .
- فاز فريق المطرية بثنائية مقابل لا شيء ، على نظيره فريق القنطرة غرب ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، بينما تجمد رصيد 6 نقاط .
- تعادل فريق بورفؤاد مع فريق الرباط و الأنوار سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 بالمركز الرابع ، فيما وصل فريق رصيد الرباط للنقطة 5 بالمركز السادس .
- فاز فريق أبو شحاتة من نظيره أبو صوير بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد الأخير بلا نقاط .
- فاز فريق دمياط على نظيره غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 7 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .
- تعادل فريق الشهداء مع ميت الخولي سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 ، فيما وصل رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 2 .
ايمان قام بالإرسال اليوم، الساعة 7:47 م
ترتيب
كهرباء الإسماعيلية 9
دمياط 7
القنطرة 6
أبو شحاتة 6
بورفؤاد 5
الشهداء 5
الرباط و الأنوار 5
المطرية 4
النوبة 3
غزل دمياط 3
رأس البر 3
ميت الخولي 2
سماد السويس 0
أبو صوير 0
غزل السويس 0