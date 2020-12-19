العلامة الكاملة.. سيدات يد الأهلي يفزن على الشمس 26-23 في الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق الشمس بنتيجة 26-23، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في ختام الدور الأول من منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت تألق لاعبات الأهلي، على رأسهن نصرة عيد، وسندس حشانة، وأمينة عاطف.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة التعادل 12-12، ونجح الأهلي في تقديم عرض قوي في الشوط الثاني، بفضل الدفاع المنظم والهجوم المرتد السريع على مرمى المنافس، ليحقق الفوز بنتيجة 26-23.

وواصل فريق سيدات اليد التربع على قمة جدول المسابقة بالعلامة الكاملة، بتحقيق الفوز في كل مبارياته في بطولة الدوري.