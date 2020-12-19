عبدالرزاق حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز حمد الله بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف على الرغم من تساويه مع البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كما تساوى اللاعبين برصيد تمريرة مساعدة واحدة لكل منهما.
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