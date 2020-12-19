نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسبًا لرحيله.. الزمالك يُحدد بديل مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولي نادي الزمالك، في التعاقد مع والتر بواليا، مهاجم نادي الجونة، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الزمالك في تدعيم مركز المهاجم الصريح بالتعاقد مع بواليا، تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، والذي يرغب في خوض تجربة احترافية.

وتلقى مصطفى محمد عرض من نادي جالطة سراي التركي، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدم بواليا مستويات فنية مميزة خلال تجربته الحالية مع نادي الجونة، حيث تمكن من تسجيل هدفين في انطلاقة الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس الزمالك مع الأهلي على التعاقد مع والتر بواليا، والذي يرغب هو الأخر في تدعيم صفوف الفريق من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال إفريقيا.