انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يضرب كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد مباراة مليئة بالأهداف بين كل من فريقي ليفربول و كريستال بالاس علق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن هذا اليوم هو من أفضل أيام حياتنا، حيث حقق ليفربول فوزا ساحقا علي نادي كريستال بالاس علي ملعب Selhurst Park اليوم السبت ضمن بطولة الدوري الانجليزي .

بعد فوز الفريق الأحمر تصدر بفارق 6 نقاط محلقا علي قمة جدول الدوري الانجليزي الممتاز .

ملخص أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس



بدأ التهديف اللاعب المتألق تاكومي مينامينو في الدقيقة 3 من عمر المباراة و يذكر أنه احتسبه بمثابة احتفال كبير بذكري توقيعه للريدز ليعقبه ساديو ماني في الدقيقة 36 ثم اللاعب روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بالأهداف الثلاثة، و يبدأ الشوط الثاني بالجزء المتبقي من المفاجأه المدوية الغير متوقعه ليستكمل اللاعب جوردان هندرسون بالهدف الرابع في الدقيقة 52 و لم يتوقف لاعبي الأحمر عند هذا فيقرر اللاعب روبيرتو فيرمينو تأكيد فوز فريقه بالهدف الخامس في الدقيقة 68 و هنا تتسع الساحة للملك المصري لينهي الاحتفال بهدفين في أقل من خمس دقائق حيث سجل هدفه الأول و هدف ليفربول السادس في الدقيقة 81 و عزز ذلك بالهدف السابع في الدقيقة 84 ليكتب بذلك ليفربول نتيجة فوزه الساحق بسبعة أهداف نظيفة أمام كريستال بالاس .

تعليق يورجن كلوب علي فوز الريدز



تعبيرا عن سعادته بالنصر و السعادة خرج يورجن كلوب المدير الفني عبر صفحته علي موقع الفيسبوك في صورة طريفة للنجم المصري محمد صلاح عازفا الموسيقي و محتفلا بانتصاره الساحق قائلا “Nothing can’t stop us from winning the league again

محمد صلاح



و فيما يخص الملك المصري محمد صلاح فبتلك المباراة ارتفع عدد مباريات صلاح إلي 173 مباراة مسجلا 110 هدف منهم هدفان تم تسجيلهم اليوم في المباراة الحافلة بالتهديف للاعبي ليفربول كما قد شارك في صناعة هدف آخر و هو ذلك صلاح المتألق دوما اللاعب الذي يعشقه كل محبي الساحرة المستديرة في العالم.