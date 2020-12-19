لدعم هجوم الأبيض.. إعلان موعد عودة رزاق سيسيه إلى الزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قرروا إعادة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الي الاتحاد السكندري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيسيه كان معارًا للاتحاد السكندري حتي نهاية الموسم الجاري، لكن مع فترة التألق التي يعيشيها مع ناديه، ونجاحه في تسجيل هدفين في أول جولتين بالدوري، دفع مسؤولي الزمالك للمطالبة بعودته في يناير المقبل".
وعقد البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وطالب "باتشيكو"، اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخيرة، والتركيز في المواجهات المقبلة.
ووجه المدير الفني، اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة إيجابية، وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة.
ويستهل الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة "الغزالة" التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة.
وعقد البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وطالب "باتشيكو"، اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخيرة، والتركيز في المواجهات المقبلة.
ووجه المدير الفني، اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة إيجابية، وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة.
ويستهل الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة "الغزالة" التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة.
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