الرياضة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز إيفرتون على أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب فريق إيفرتون كارلو أنشيلوتي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق 2-1 أمام آرسنال، في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، على ملعب " جوديسون بارك ".

 

 

وقال أنشيلوتي عقب نهاية المباراة:"لقد قدمنا ​​أداءً جيداً في المباريات القليلة الماضية، كان الأداء رائع ونتائج رائعة، لقد أظهرنا المزيد من الاتساق ".

 

 

وأضاف:" هذا الموسم بدأنا بشكل جيد، ثم مررنا بلحظة صعبة، لكنني الآن سعيد، لدينا لاعبون رائعون في الكرات الثابتة، نسجل الكثير من الأهداف، نعمل على ذلك لأننا خطرين للغاية".

 

 

وأردف:" نحن سعداء جداً؛ مركزنا في الجدول جيد جداً (المركز الثاني مؤقتاً)، لكن كما قلت الأسبوع الماضي نحن لسنا في نهاية الموسم، علينا مواصلة القتال".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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