مورينيو يضع خطة ضم نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وضع خطة التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو الإسباني"، أن مورينيو أجرى اتصالا مؤخرًا بالكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وطلب منه الانتقال إلى صفوف توتنهام عقب نهاية عقده.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع الميرنجي في يونيو المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط تأكيدات من اللاعب برغبته في الاعتزال بين صفوف ناديه.

ويعد لوكا مودريتش واحد من نجوم السبيرز، حيث لعب خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، عندما انتقل إلى ريال مدريد نظير 35 مليون يورو.