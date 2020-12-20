إيفرتون يزيد معاناة أرسنال ويهزمه بثنائية

إيفرتون يزيد معاناة أرسنال ويهزمه بثنائيةاستمرت معاناة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة 2-1 أمام إيفرتون في غوديسون بارك ليصبح على بُعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط السبت.

وتقدم إيفرتون، الذي صعد إلى المركز الثاني، بهدف في الدقيقة 22 عندما أرسل أليكس إيوبي كرة عرضية وحاول دومينيك كالفرت-لوين التسجيل برأسه لكن الكرة اصطدمت بمنافسه روب هولدينج مدافع أرسنال وتحولت بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك فريق المدرب ميكل أرتيتا التعادل من ركلة جزاء نفذها نيكولا بيبي بعد خطأ من توم ديفيز ضد أينزلي ميتلاند-نيلز. لكن إيفرتون استعاد التقدم قبل الاستراحة عندما ارتقى ييري مينا لركلة ركنية نفذها جيلفي سيجوردسون وسجل بضربة رأس قوية.

وتألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون وأنقذ محاولة خطيرة من بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة ليحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي فوزه الثالث على التوالي.

ويحتل إيفرتون المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف جاره وغريمه ليفربول المتصدر، بينما يقبع أرسنال، الذي فاز أربع مرات فقط في 14 مباراة، في المركز 15 وله 14 نقطة.