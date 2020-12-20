ليلة توهج رونالدو.. يوفينتوس يكتسح بارما برباعية في الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفينتوس في الفوز على بارما ، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت الأهداف، عن طريق كولوسفيسكي في الدقيقة 18 ثم جاء الهدف الثاني لفريق يوفينتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني ، نجح كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريق يوفينتوس عن طريق رأسية رائعة .

وفي الدقيقة 85 ، وقبل لحظات من إنتهاء المباراة نجح موراتا في مضاعفة الأهداف وتسجيل الهدف الرابع لفريق يوفينتوس من ضربة رأس على يمين الحارس .

وبدأ يوفينتوس بتشكيل مكون من :.

حراسة المرمى : بوفون

خط الدفاع : دي ليخت - بونوتشي - دانيلو - اليكس ساندرو

خط الوسط : ماكييني - رامسي - بينتانكور - كولوسفيسكي

خط الهجوم : رونالدو - موراتا

وبهذه النتيجة يحتل فريق يوفينتوس المركز الثالث برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فريق بارما المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .