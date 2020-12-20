مجاهد: سأقدم تقريرا عن وضع الاتحاد المصري للـ فيفا.. ولا يجوز لي الترشح لانتخابات الجبلاية

، أنه سيتم تقديم تقرير شامل عن وضع الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لم يحدث تغير في اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية كما يعتقد البعض، موضحا: "لم يتم تغيير أي حرف في اللائحة المعروضة علي الجمعية العمومية ".

وواصل:" دورنا تصحيح أي أخطاء موجودة في اتحاد الكرة المصري ". مشيرا إلي استمرار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في منصبه.

وأتم:" لايجوز لي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولا أفكر في خوض الانتخابات ".