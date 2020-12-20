فاروق جعفر: المنتخب سيعتمد على مصطفى محمد الفترة المقبلة

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفي محمد سيغيب عن لقاء جازيللي التشادي يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

وقال جعفر فى برنامج "زملكاوي"، المذاع على قناة "الزمالك":" مصطفي محمد من المهاجمين المميزين و يجب الحفاظ عليه حتى اذا تلقي عرض للاحتراف سيكون واجهة لمصر".

وأضاف أن الفترة المقبلة المنتخب بقيادة حسام البدري هيعتمد عليه بشكل كبير