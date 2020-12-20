نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استمرار إيجابية مسحة موسيماني والمدرب يغيب عن بعثة الأهلي إلى النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية الثانية التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إيجابيتها واستمرار إصابته بفيروس كورونا.
وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، وغيابه عن قيادة الفريق الأحمر في مواجهة غزل المحلة.
وأجرى موسيماني مسحة طبية صباح اليوم وظهرت نتيجتها منذ قليل باستمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا.
ويخضع موسيماني للعزل الصحي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والذي وضعته للتعافي من فيروس كورونا.
وتأكد غياب موسيماني عن رحلة الأهلي غدًا إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتطير بعثة الأهلي ظهر غدٍ الأحد برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في بداية مشوار الفريق الأحمر في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.