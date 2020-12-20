نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد جولة مثيرة في القسم الثالث بالغربية وكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثالث (المجموعة الثامنة) قمة الإثارة والحماس، حيث تم إحراز 23 هدف في تلك الجولة المثيرة.

وأسفرت النتائج عن فوز سبورتنج كاسل على حساب دسوق، بهدفين دون رد، وتعادل الحامول مع شباب كوم حماده بهدف لمثله.

وحسم التعادل السلبي لقاء شباس الشهداء مع سيدي غازي، بيتنا تعادل سمنود مع عثماسون بهدفين لكل منهما في موقعة ساخنه.

وتعادل سيدي سالم مع بلطيم، بهدف لكل منهما، كما تعادل مطوبس مع الحنفي بهدفين لمثلهما.

وخسر بسيون على ملعبه من صيد المحلة بهدف دون رد، وحقق نادي كوم حماده فوزا كاسحا على الزعفران بستة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 9 نقاط

2- شباب كوم حماده 7 نقاط

3- بلطيم 7 نقاط

7- سبورتنج كاسل 6 نقاط

4- عثماسون 4 نقاط