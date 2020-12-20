نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود يوفنتوس لعبور بارما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بارما 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فيورنتينا مع هيلاس فيرونا 1 - 1 وفوز سامبدوريا على كروتوني 3 - 1.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 23 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48 قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.