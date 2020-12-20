نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وأرقام الجولة الرابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي
والتعادل الإيجابي في مباراتين.
تم تسجيل 22 هدف منهم 10 في الشوط الأول مقابل 12 في الشوط الثاني.
كما تم تسجيل 5 ركلات جزاء عن طريق محمد جمعه سلكه ركلتين، ومحمد عبد الحفيظ كيمو واسلام عبد الراضي وأمين محمد ميدو.
ويقدم الفجر الرياضي أهداف الجولة :
1- فاز فريق المنيا على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين سجلها برسوم محروس وعمرو عثمان
2- فاز فريق بترول اسيوط على فريق تليفونات بني سويف بهدف محمد العندليب
3- فاز فريق ديروط على فريق الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها إسلام عبد الراضي وسعيد جمال وفرغلى بالو بينما سجل هدف الدخان محمد وحيد
4- فاز فريق الإعلاميين على فريق
شباب سمسطا بهدف اسلام كمال
5- فاز فريق الألومنيوم على فريق
كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مراد صبرى ومحمد عبد الحميد ميدو ومحمد عبد الحفيظ بينما سجل هدفين كيما محمد جمعه
6- فاز فريق الفيوم على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف سجلها ادهم حسن وانس محمد بينما سجل شهاب شفيق هدف الشبان
7- تعادل فريق قنا مع فريق سوهاج بهدف لمثله سجل أمين ميدو هدف قنا وسجل محمد ناجح هدف سوهاج
8- تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق طهطا بهدفين لكلا الطرفين سجل احمد ميجا ويحيى جمال هدفين أسمنت، بينما سجل هدفين طهطا يوسف عطاى وفالكو.
ترتيب المجموعة الأولى
1- المنيا 10 نقاط
2- البترول 9 نقاط
3- الدخان 9 نقاط
4- الألومنيوم 7 نقاط
5- شبان قنا 7 نقاط
6- قنا 7 نقاط
7- الإعلاميين 7 نقاط
8- شباب سمسطا 6 نقاط
9- ديروط 6 نقاط
10- سوهاج 5 نقاط
11- تليفونات بني سويف 4 نقاط
12- الفيوم 4 نقاط
13- بنى سويف 3 نقاط
14- أسمنت أسيوط نقطتين
15- طهطا نقطتين
16- كيما اسوان نقطة