صالح جمعة يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي.. وتمسك موسيماني به.. واحترافية مسئولي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

كشف صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن كيفية الرحيل من النادي الأهلي، وحديثه مع سيد عبد الحفيظ.

وقال "جمعة" خلال تصريحاته على فضائية "دوت الخليج" في برنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت إنه، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لم تزيد على 10 دقائق، وكان الحديث معه حول الإعارة ولكنه فضل الرحيل نهائيًا.

وتابع:" انتهى التعاقد مع النادي الأهلي بشكل مميز ورحيلي لم يكن به أي مشكلة وهذا ما تعودت عليه داخل النادي الأهلي.

وأضاف جمعة أنه عقب إنهاء تعاقده مع النادي الأهلي تحدث إلى فرج عامر للانضمام إلى نادي سموحة، كما توسط حسام عاشور لضمه للاتحاد السكندري ولكن هيثم شعبان كان له الأفضلية.

وأردف صالح جمعة: "موسيماني لم يكن يرغب في رحيلي عن النادي الأهلي، ولكن كانت رغبة لجنة التخطيط في الإعارة فقط.

وأشار جمعة الى أنه بعد تواصله مع هيثم شعبان قابل مجلس الإدارة، قائلاً: "ما وجدته من طارق أبو العينين ومعتز البطاوي المسئولين عن التعاقد معي احترافية كبيرة للغاية".