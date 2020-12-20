رجب بكار: الطموح سبب انتقالي لـ سيراميكا كليوباترا

وأضاف رجب بكار خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن طموح سيراميكا كليوباترا سبب الموافقة على الانتقال لصفوف الفريق والمفاوضات مع المسئولين تمت في أسرع وقت متابعًا: "مفاوضات انتقالي لسيراميكا لم تتخط 24 ساعة".
وعن عدم انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، أكد رجب بكار أن عدم اللعب بشكل أساسي هو سبب تعطيل المفاوضات مع القطبين والانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا .
وتابع: "المنتخب كان سببًا وراء تمسكي بالرحيل عن نادي بيراميدز وأتعلّم باستمرار من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي".
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