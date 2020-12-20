كشف صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن حديث شقيقه عبد الله جمعة له حول الانتقال إلى نادي الزمالك.
وقال جمعة خلال تصريحاته على فضائية دوت الخليج في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن عبد الله جمعة تحدث معه فور رحيله من النادي الأهلي للتوقيع إلى الزمالك، ولكن لم تتم الأمور بسبب ما حدث في الزمالك وحل مجلس الإدارة.
وتابع:" عبد الله جمعة تحدث مع شيكابالا وطارق حامد للتحرك نحو ضمي للنادي، ولكن النادي وقتها كان غير مستقر.
وأضاف جمعه أن عددا كبيرا من مسؤولي الزمالك فاوضوه، وكان ذلك منذ بداية الموسم الماضي وفترة التوقف بسبب فيروس كورونا.
وأشار جمعة إلى أن التواجد في نادي الزمالك خطوة كبيرة، ولكن الدعم الذي كان يمدني به جماهير النادي الأهلي كان يلزمني عدم التعاقد معهم، وكنت سأوقع للزمالك بنسبة كبيرة ولكن رحيل مرتضى منصور أنهى المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالح جمعة: كنت قريبا من الانضمام للزمالك ومرتضى سبب تعطيل الصفقة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.