صالح جمعة: «قلت لـ هيثم شعبان مش هصغرك قدام الناس».. فيديو

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.

وقال "صالح" خلال برنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائمًا له بصمة مع أي فريق بيدربه".

وأضاف: "لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شيء وبتمنى التوفيق".

وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبه بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة".

وأتم: "قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".