حمادة عبد اللطيف: «سيسيه» لم يحصل على فرصة مع الزمالك

أكد حمادة عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري لم يحصل على فرصة المشاركة عندما كان فى الزمالك.

وقال عبداللطيف فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: سيسيه لم يحصل علي فرصته عندما كان لاعبًا بصفوف الزمالك".

وأضاف: كان يجب عودة رزاق سيسيه لصفوف الزمالك هذا الموسم للاستفادة بإمكانيات اللاعب.

وتمكن مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من الحصول على خدمات رزاق سيسيه للموسم الرابع على التوالي .