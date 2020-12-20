صالح جمعة: محمد الشناوي حاول حل أزمتي مع فايلر.. فيديو

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي أكثر من سانده وقت أزمته مع "فايلر".

وقال "جمعة"، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "دوت الخليج": "محمد الشناوي اللاعب الوحيد الذي تحدّث معي وأكد أنه سيتحدث مع فايلر وقت أزمتي مع المدرب".

وتابع: الشناوي أبلغني أنه تحدث معه وأني سأتواجد في التدريبات الجماعية مرة أخرى .

وأضاف: الأهلي كان يحتاج حارس مرمى مثل محمد الشناوي حتى يستعيد بطولة أفريقيا مرة أخرى لأنه حارس وحش وأضاف الكثير جدًا".