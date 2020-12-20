نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يوضح حقيقة اختلاطه بـ شقيقه اثناء الإصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه لم يشاهد عبدالله شقيقه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أشاهد عبد الله جمعة خلال فترة إصابتي بكورونا وليس لي أي علاقة بإصابته بفيروس كورونا".

وأكمل: "قد يكون أحد زملاؤه في الزمالك نقل له العدوى، لكني لم اختلط به نهائيًا في هذا التوقيت".