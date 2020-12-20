الرياضة

صالح جمعة يكشف عن وعده لمدرب سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر. 

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه".

وأكمل: "لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق".

وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة".

وأتم: "قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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