نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يوضح سبب فشل انتقاله لسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن عمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا لأن إدارة الفريق أبلغته بذلك.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا كليوباترا معي لأنهم تفاوضوا معه وأبلغوه أنهم يفاوضوني لذلك تحدث اللاعب عن ذلك".

وأكمل: "بعدما جلست مع هيثم شعبان تفاصيل الاتفاق، وجهت الشكر لسموحة على تفاوضهم معي، فهم ناد كبير وقلت لهم إن كان نفسي أكون معاهم".