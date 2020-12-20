نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يتحدث عن طموحه مع سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز.

وقال جمعة عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "خطوة سيراميكا تحدي مع نفسي لاقدم موسم جيد، وعندما اشارك وفريقي فائز هذا امر يسعدني.

وتابع: في مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقة اللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة.

وأشار: ابراهيم لاعب كبير وكان "فارق عن الكل "في منتخب الشباب"، هو محترم ومؤدب ويساعد زملائه دائما في الملعب.

وأتم كلماته : انا وابراهيم سعداء اننا متواجدين سوياً في سيراميكا كليوباترا.