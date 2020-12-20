تصل لـ 7 ملايين جنيه.. اتحاد السلة يقترح تطبيق رسوم التجاوزات لضمان استمرار المنافسة

استقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، أمس السبت، مندوبي 16 فريقًا من أجل عقد اجتماع مع الأندية لمناقشة بعض التطويرات الخاصة بمستقبل كرة السلة المصرية.

وحرص مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة والمهندس محمد عبد المطلب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ونائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة على الحديث مع مندوبي الأندية وعرض ملفين يسعى المجلس للعمل عليهما للتنفيذ خلال الموسم المقبل.

ورحّب مجلس الإدارة بالحضور وقاموا بطرح الملف الأول وهو وضع سقف لعدد التعاقدات للأندية خلال الموسم المقبل من أجل مع فرض رسوم على كل تعاقد لكل نادي تسمى بلائحة الحماية ورسوم التجاوز وبث المباريات عبر الإنترنت.

وشرح مجلس الإدارة لائحة الحماية ورسوم التجاوز وأن الهدف منها هو استمرار المنافسة بين أكبر عدد من الأندية خلال المواسم المقبلة وعدم اقتصارها مع الوقت على الأندية صاحبة الميزانية الأكبر بجانب حث الأندية على البحث عن المواهب الموجودة في الدوريات الأدنى بجانب الاهتمام بقطاع الناشئين بشكل أكبر.

واستمع مجلس الإدارة إلى تعليقات مندوبي الأندية مع منحهم مهلة حتى آخر شهر ديسمبر الجاري من أجل ارسال المقترحات الخاصة بكل نادي بشأن اللائحة قبل اعتمادها بشكل رسمي وبدأ تطبيقها من الموسم المقبل 2021/2022.

مقترح لائحة الحماية ورسوم التجاوز المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة: يتم تحديد عدد الصفقات المسموح بالتعاقد معها وفقًا لترتيب كل فريق في الموسم السابق.

الأندية أصحاب أول 8 مراكز سيسمح لها بالتعاقد مع خمسة لاعبين فقط بحد أقصى، أما الأندية أصحاب الترتيب من التاسع للسادس عشر سُيسمح لها بالتعاقد مع 6 لاعبين.

سيتم وضع بند على التعاقدات يسمى برسوم التجاوز.

كل فريق سيكون متاح له عدد معين من الصفقات يبرمها بدون التعرض لرسوم التجاوز.

الفريق صاحب الترتيب الأول في الموسم السابق سيسمح له التعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز من بين الـ 5 لاعبين المتاح له، وصاحب الترتيب الثاني سيسمح له بضم اللاعب الأول والثاني بدون رسوم تجاوز من بين النسبة المتاحة له، صاحب الترتيب الثالث والرابع سيسمح لهما بضم 3 لاعبين بدون رسوم تجاوز، وأصحاب الخامس والسادس سيسمح لهم بضم 4 لاعبين بدون رسوم تجاوز، أما السابع والثامن فيمكنهم ضم 5 لاعبين بدون رسوم تجاوز.

أصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر سيسمح لهم بضم الستة لاعبين المتاحين لهم بدون أي رسوم تجاوز.

وستكون رسوم التجاوز للاعبين كالتالي:

رسم التجاوز للاعب الثاني = 4 ملايين جنيه

رسم التجاوز للاعب الثالث = 5 ملايين جنيه

رسم التجاوز للاعب الرابع = 6 ملايين جنيه

رسم التجاوز للاعب الخامس = 7 ملايين جنيه

ولكن ماذا عن إجمالي الرسوم المحصلة من جانب الأندية نظير هذه التعاقدات وفقًا للأرقام المسبق إيضاحها؟

سيتم توزيع رسوم التجاوز من كل نادي بنسبة معلنة وهي كالتالي: 75% على باقي الأندية الموجودة "15 ناديا" + 10% للمناطق + 10% للاتحاد المصري لكرة السلة + 5% للحكام.

مثال: فريق احتل المركز الثاني في نهاية الموسم، سيسمح له بالتعاقد مع 5 لاعبين بحد أقصى في الموسم الجديد، أول صفقتين سيتم التعاقد معهم بدون رسوم تجاوز، أما اللاعب الثالث سيتم تحصيل الرسوم الخاصة به المقدرة بـ 5 مليون، ورسوم اللاعب الرابع المقدرة بـ 6 ملايين، ورسوم اللاعب الخامس المقدرة بـ 7 ملايين وبذلك يصبح ملزمًا بدفع 18 مليون جنيه نظير تعاقداته.

بعد تحصيل الـ 18 مليون جنيه، سيتم توزيع نسبة 75% منها "13 مليونًا و500 ألف جنيه" على باقي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز بواقع 900 ألف جنيه لكل نادي + مليون و800 ألف جنيه لمناطق اللعبة + مليون و800 ألف جنيه للاتحاد المصري لكرة السلة + 900 ألف جنيه للحكام.

تعاقدات لن يتم احتسابها من ضمن العدد المسموح به:

في حالة تجديد التعاقد مع لاعب في صفوف الفريق.

في حالة التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو الدرجة الأولى او الدرجة بشرط ان يقضي اللاعب موسمًا كاملًا في هذه المرحلة

في حالة التعاقد مع لاعب تحت السن من أي نادي آخر وتم قيده في الفريق الأول

في حالة سفر أحد لاعبي الفريق خارج مصر من أجل الدراسة والعودة مرة أخرى

في حالة إعارة لاعب ناشئ وعاد للفريق من جديد في فترة لا تتجاوز موسمين

ضم أي لاعب من الأندية الهابطة للدوري الممتاز ب