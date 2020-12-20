أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي أن سبب خلافه مع فايلر هو أنه أجرى تقسيمة في التمرين 10 ضد 10 وطلب منه دخول الجيم وعدم المشاركة في التقسيمة رغم مشاركة 3 لاعبين ناشئين.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: لا يجوز أن يخرج لاعب كبير لكي يشارك ناشئ صغير في التقسيمة خصوصًا إنني مقيد في أفريقيا.
وتابع: علاقتي مع فايلر تدهورت بسبب هذا التصرف ورفضت دخول الجيم وجمعت متعلقاتي ورحلت، وبعدها انا وفايلر مكناش بنسلم على بعض، وبعدما قال إن صالح جمعة مش معانا كنت أتدرب في الچيم وبعدها اذهب لبيتي".
واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعه، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .
وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالح جمعة: علاقتي مع فايلر تدهورت بسبب تقسيمة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.