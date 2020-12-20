صالح جمعة: علاقتي مع فايلر تدهورت بسبب تقسيمة.. فيديو

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي أن سبب خلافه مع فايلر هو أنه أجرى تقسيمة في التمرين 10 ضد 10 وطلب منه دخول الجيم وعدم المشاركة في التقسيمة رغم مشاركة 3 لاعبين ناشئين.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: لا يجوز أن يخرج لاعب كبير لكي يشارك ناشئ صغير في التقسيمة خصوصًا إنني مقيد في أفريقيا.

وتابع: علاقتي مع فايلر تدهورت بسبب هذا التصرف ورفضت دخول الجيم وجمعت متعلقاتي ورحلت، وبعدها انا وفايلر مكناش بنسلم على بعض، وبعدما قال إن صالح جمعة مش معانا كنت أتدرب في الچيم وبعدها اذهب لبيتي".

واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعه، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .