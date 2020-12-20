صالح جمعة: اللعب لـ سيراميكا كليوباترا تحد مع نفسي.. فيديو

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز.
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "خطوة سيراميكا تحدي مع نفسي لاقدم موسم جيد، وعندما اشارك وفريقي فائز هذا امر يسعدني.
وتابع: في مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقة اللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة.
واشار إلى أن محمد ابراهيم لاعب كبير وكان "فارق عن الكل "في منتخب الشباب"، هو محترم ومؤدب ويساعد زملائه دائما في الملعب.
واختتم: انا ومحمد ابراهيم سعداء اننا متواجدين سويًا في سيراميكا كليوباترا.
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