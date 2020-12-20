نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يتحدث عن نصيحته لشقيقه بالانتقال للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن عبد الله جمعة ينصحه دائما ويتحدث معه وكنت اريد ان يتعاقد الأهلي معه.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه كان يتحدث مع عبدالله جمعه للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي.

وأضاف، أن عبدالله متعلق بجمهور الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع، أن قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين " كنت بتفرج على التليفزيون أجيب ماتش في الدوري الإنجليزي لقيت عبد الله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا"

وأتم، أن عبدالله متواجد في نادي كبير وجمهور الزمالك بيحبه.